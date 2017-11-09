كرواتيا على أعتاب التأهل لكأس العالم برباعية في اليونان (فيديو)

بات المنتخب الكرواتي على أعتاب التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 4 / 1 على ضيفه منتخب اليونان، في ذهاب الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل للنهائيات، اليوم الخميس.

وبادر المنتخب الكرواتي بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق نجمه لوكا مودريتش من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نيكولا كالينيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 19.

وقلص سوكراتيس باباستاثوبولوس الفارق بتسجيله هدفًا لمنتخب اليونان في الدقيقة 30، لكن منتخب كرواتيا سرعان ما عاد لفرض سيطرته مجددًا على مجريات اللقاء، بعدما أحرز نجماه إيفان بيريسيتش وأندريه كراماريتش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 33 و49.

تصفيات كأس العالم أوروبا ( الملحق ) | كرواتيا 1 × 0 اليونان | هدف أول كرواتيا HD لوكا مودريتش pic.twitter.com/CuondhNRGf — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كأس العالم أوروبا ( الملحق ) | كرواتيا 2 × 0 اليونان | الهدف الثاني كرواتيا HD كالنتش بالكعب جميل pic.twitter.com/BgDZ02T09z — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كأس العالم أوروبا ( الملحق ) | كرواتيا 2 × 1 اليونان | الهدف الأول اليونان HD pic.twitter.com/uTqfHmFfbs — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كأس العالم أوروبا ( الملحق ) | كرواتيا 3 × 1 اليونان | الهدف الثالث كرواتيا هدف جميل HD pic.twitter.com/wxGxWpuCLT — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كأس العالم أوروبا ( الملحق ) | كرواتيا 4 × 1 اليونان | الهدف الرابع كرواتيا HD pic.twitter.com/JOFHQ5F0SR — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وبات يكفي المنتخب الكرواتي الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة العودة، التي ستقام بالعاصمة اليونانية أثينا، يوم الأحد القادم، للتأهل للنهائيات للمرة الخامسة في مسيرته، فيما أصبح ينبغي على منتخب اليونان الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل للصعود إلى كأس العالم.

وتُجرى مباريات الملحق الأوروبي بين أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب الكرواتي قد صعد للملحق الأوروبي عقب حصوله على المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بفارق نقطتين خلف المنتخب الأيسلندي، الذي صعد للمونديال عقب صدارته للمجموعة.

في المقابل، بلغ المنتخب اليوناني الملحق، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، بفارق تسع نقاط كاملة خلف المنتخب البلجيكي، الذي حجز بطاقة التأهل لكأس العالم بعد تربعه على الصدارة.