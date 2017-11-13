شميلزر قائد بروسيا دورتموند يدافع عن مدربه بيتر بوس

أبدى مارسيل شميلزر قائد فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم رفضه للانتقادات الموجهة إلى بيتر بوس المدير الفني للفريق، فيما يتعلق بأسلوب اللعب الهجومي، قائلًا إن المسؤولية تقع على كاهل اللاعبين.

وكان بروسيا دورتموند قد فرض هيمنته في الدوري الألماني (بوندسليغا) في بداية الموسم الجاري لكنه لم يحصد سوى نقطة واحدة خلال المباريات الأربع السابقة، ليهدر تقدمه في الصدارة بفارق 5 نقاط ويصبح الآن متأخرًا عن المتصدر بايرن ميونخ بفارق 6 نقاط.

وقال شميلزر في تصريحات لمجلة “كيكر” الرياضية في عددها الصادر اليوم الإثنين: “الأمر لا يتوقف فقط على الخطة، وإنما يتوقف على ما نقدمه نحن أيضًا”.

وأضاف قائلا “حقيقة قيامه بالدفاع عنا في بعض الأحيان، لا يجب أن تقودنا للاختباء وراءه، علينا أن نرد بعض الأشياء إلى المدرب”.

وجاءت الهزائم أمام لايبزغ وهانوفر وبايرن ميونخ في البوندسليغا وكذلك الوقوف على بوابة الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين وتعادلين، لتثير التساؤلات حول مستقبل بوس الذي تولّى تدريب الفريق قادمًا من أياكس الهولندي في الصيف الماضي.

كذلك أبدى بوس رفضه للانتقادات الموجهة له، قائلًا إن على الفريق ككل أن يدافع بشكل أفضل.

وقال شميلرز إن على اللاعبين تطوير الأداء، متمنيًا أن تساعد فترة التوقف الحالية في ظل المباريات الدولية، الفريق على تغيير الأمور للأفضل.

ويحل بروسيا دورتموند في مباراته المقبلة ضيفًا على شتوتغارت قبل أن يستضيف شالكة.

وقال شميلرز: “ربما جاءت فترة التوقف في الوقت المناسب، العديد من اللاعبين كانوا منهكين بدنيًا وذهنيًا، كان من الجيد أن يلتقطوا الأنفاس”.

من ناحية أخرى لم يعلّق بروسيا دورتموند على التقرير الذي نشرته صحيفة “بيلد” والذي أشارت من خلاله إلى سعي الفريق الألماني للتعاقد مع لاعب الوسط المدافع إيمري تشان.

ويتردد أن تشان (23 عامًا) يرغب في العودة إلى البوندسليغا بعد أن باءت بالفشل المحادثات التي أجراها اللاعب مع مدربه الألماني في ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب الذي سبق له تدريب بروسيا دورتموند، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.