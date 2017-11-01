قبل موقعة بايرن مينوخ.. ماذا قال مدرب بروسيا دورتموند عن انتقادات طريقة لعبه الدفاعية؟

ضاق بيتر بوس المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني ذرعًا بالانتقادات المتواصلة بخصوص “نهجه التكتيكي”، والتي توالت عليه من عددٍ كبيرٍ من المحللين الرياضيين المهتمين بأمور الدوري الألماني “البوندسليغا”.

وخسر دورتموند، صدارة الدوري الألماني لحساب بايرن ميونيخ، وبات الفارق 3 نقاط، وليس هذا فقط، بل إنَّ نقطة واحدة فحسب تفصل دورتموند عن لايبزيغ صاحب المركز الثالث.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني بـ23 نقطة، يليه بروسيا دورتموند بـ20 نقطة، ثم لايبزيغ بـ19 نقطة.

وإلى جانب أدائه المخيب بدوري الأبطال، اكتفى دورتموند بالمباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، بالحصول على نقطة واحدة.

وسيكون الفريق يوم السبت المقبل، على موعد مع قمة نارية تجمعه بغريمه بايرن ميونيخ، سيكون لنتيجتها حتمًا نصيب في مصير سباق اللقب.

ودفعت المباراة، المدرب بيتر بوس للخروج للصحافة المحلية للدفاع عن نفسه مرة أخرى، لكن بنبرة أشد حدة، حيث قال في تصريحات نقلتها فضائية (DW) الألمانية: “كل نهج تكتيكي معرض للفشل في حال لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح”، وتابع “علينا أن نحكم طريقتنا في اللعب”.

ويمضي بوس مكررًا ما قاله قبل أسبوع، بأنَّ أسلوب لعب دورتموند الهجومي، سيظل على حاله أيضًا أمام بايرن ميونيخ يوم السبت، موضحًا: “لن نضع حافلة أمام مرمانا. إنَّه ليس أسلوبنا”.

ويردُّ بوس على منتقديه، وكان من بينهم المحلل الرياضي، واللاعب السابق توماس شترونس، الذي دعاه قبل أسبوع خلال برنامج في قناة “شبورت 1” الألمانية لتعزيز وسط الملعب والدفاع، أنَّ فريقه بحاجة فقط للمزيد من الوقت لاستيعاب أسلوبه، مشددًا على أنَّ هذا النوع من “الإخفاقات هو ما يدفع عادة إلى الأمام”.