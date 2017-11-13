الإصابة تضرب ماني لاعب ليفربول خلال تواجده مع السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن ساديو ماني، لاعب ليفربول، عاد إلى ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل الموعد المحدد؛ بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وساهم ماني، البالغ “25 عامًا”، بشكل مؤثر في وصول السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2018 ،عقب الفوز 2-صفر على جنوب أفريقيا، يوم الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان: “بعد مباراة جنوب أفريقيا مع السنغال ،يوم الجمعة، شعر ساديو ماني بنفس إصابته القديمة”.

وأضاف: “بعد مناقشات بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني السنغالي وليفربول ؛تقرر بموافقة الطرفين أن يعود إلى ناديه حتى يتعافى بشكل تام”.

وغاب ماني عن خمس مباريات لليفربول ؛بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع السنغال ،في سبتمبر / أيلول، وعاد إلى الفريق في الانتصار على وست هام يونايتد هذا الشهر.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري ،وسيلعب مع ساوثهامبتون، فريق ماني السابق، الذي يحتل المركز الـ13 ،يوم السبت المقبل.