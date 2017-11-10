كوتينيو يطالب ليفربول برفض عرض باريس سان جيرمان “المُنتظر”

كشفت تقارير إخبارية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، سيطالب ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، بعدم بيعه إلى باريس سان جيرمان في انتظار العرض الذي سيقدمه برشلونة لضمه.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية نقلًا عن صحيفة “ديلي ميل” إلى أن كوتينيو (25 عاماً) مازال ينتظر العرض الذي سيتقدم به برشلونة للحصول على خدماته.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم من كشف صحيفة سبورت الإسبانية، عن أن النادي الكاتالوني يعتبر ضم كوتينيو بمثابة أولوية له خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وأضافت أن برشلونة يعتزم تقديم عرض جديد لضم كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى مقابل آخر كمتغير، علماً بأن النادي الكاتالوني كان قد حاول ضم البرازيلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.