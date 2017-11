الكشف عن أسباب انهيار وبكاء نيمار عقب مواجهة اليابان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، أغلى لاعب في العالم، قد تعب وسأم من الأخبار السلبية ،التي يتم نشرها عنه عقب انتقاله إلى باريس سان جيرمان من برشلونة ،الصيف الماضي، في صفقة قياسية.

وتسبب هذا الإرهاق والضغط في انهيار نيمار وبكائه ،خلال مؤتمر صحافي مع مدربه تيتي، المدير الفني للبرازيل، عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اليابان، يوم الجمعة.

وساعد نيمار البرازيل على الفوز وديًا على اليابان، ثم فند تكهنات بأنه يشعر بالندم ؛بسبب الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

Neymar got emotional as Tite praised his character. pic.twitter.com/JvBb8XDcD1

