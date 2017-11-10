نيمار ينهار ويبكي دفاعًا عن نفسه (فيديو)

انهمر نيمار في البكاء خلال المؤتمر الصحفي، عقب فوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف على اليابان وديًا، يوم الجمعة.

وسجل نيمار هدفًا من ركلة جزاء، وأهدر أخرى بعدها بخمس دقائق خلال فوز سهل على اليابان، في مدينة ليل الفرنسية استعدادًا لكأس العالم 2018.

وهذا الفوز رقم 13 للبرازيل في 16 مباراة، منذ تولى المدرب تيتي القيادة في يونيو/ حزيران 2016، وشهد اللقاء هدفًا من تسديدة رائعة لمارسيلو وآخر من غابرييل غيسوس.

وبكى نيمار مع بداية مدربه تيتي بالدفاع عنه ضد الاتهامات التي طالته بشأن خلاف مع مدربه أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وزميله المهاجم إدينسون كافاني.

إذ اتهم العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مهاجم برشلونة السابق بعدم الالتزام منذ انضمامه للفريق الباريسي، لكن تيتي قال عن مهاجمه الأول: “لو سمحتوا لي أريد التعليق على نيمار، عملت معه طيلة عام ونصف العام، وسئمت من سماع أخبار بشأن وجود مشاكل معه بسبب شخصيته وتأثيره على غرفة الملابس”.

وأضاف المدرب البرازيلي: “نحن بشر وقد نتصرف في بعض الأحيان بشكل خاطئ وهذا حدث لي في مسيرتي. فهل هذا خطأ. هناك عدد من الظروف التي تحدث لنا ويجب الحديث عن طبيعة نيمار وقلبه الكبير”.

من جانبه، انفجر نيمار مع الغضب قائلًا: “إنهم يخترعون الكثير من القصص غير الصحيحة. ليس لدي أي مشاكل مع المدرب ولا مع كافاني”.

ويتردد أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة أو الانضمام إلى ريال مدريد؛ بسبب مشاكله مع المدرب وخلافه مع كافاني على تنفيذ ركلات الترجيح في المباريات بالدوري الفرنسي.