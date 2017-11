مراوغة غريبة من جيمس ماكلين لاعب منتخب أيرلندا أمام الدنمارك (فيديو)

لفتت المراوغة التي قام بها لاعب منتخب أيرلندا جيمس ماكلين، في مواجهة منتخب الدنمارك، اليوم السبت، في ملحق تصفيات كأس العالم المتابعين، نظرًا لغرابتها.

وفي الدقيقة 38 انطلق ماكلين من الجهة اليسرى وحاول استخلاص الكرة من المدافع لكنه أطاح بها بقوة ليظن الجميع أنها خرجت من الملعب، ولكنها تعود داخل مربع العمليات فيتابعها ماكلين ويمررها لزميله، الذي لم يتعامل معها بشكل جيد.

James McClean with a Garryowen to himself #DENIRL #COYBIG pic.twitter.com/D4RGEDWAJv

— Mary Mc Intyre (@Mc1988) November 11, 2017