مراوغة غريبة من جيمس ماكلين لاعب منتخب أيرلندا أمام الدنمارك (فيديو)

لفتت المراوغة التي قام بها لاعب منتخب أيرلندا جيمس ماكلين، في مواجهة منتخب الدنمارك، اليوم السبت، في ملحق تصفيات كأس العالم المتابعين، نظرًا لغرابتها.

وفي الدقيقة 38 انطلق ماكلين من الجهة اليسرى وحاول استخلاص الكرة من المدافع لكنه أطاح بها بقوة ليظن الجميع أنها خرجت من الملعب، ولكنها تعود داخل مربع العمليات فيتابعها ماكلين ويمررها لزميله، الذي لم يتعامل معها بشكل جيد.

وتخوض جمهورية أيرلندا الملحق الأوروبي الثامن في تاريخها، أمام الدنمارك القوية ذهابًا على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاغن، في الحاجز الأخير قبل التأهل إلى مونديال روسيا.

واختبر المنتخب الأخضر ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، إذ نجح ثلاث مرات على غرار تفوقه على إيران وبلوغه نسخة 2002، في حين خسر أربع مرات أشهرها أمام فرنسا في 2009.

وتبحث أيرلندا عن مشاركتها الرابعة في تاريخها، ولم تخسر في آخر أربع مباريات ضد الدنمارك (بفوزين وتعادلين)، من جهتها، تبحث الدنمارك عن مشاركة خامسة بعد 1986، 1998، 2002 و2010، وتبدو مرشحة قوية لتخطي الملحق الحالي.