محمد بن راشد يهنئ بتأهل 4 منتخبات عربية لكأس العالم لأول مرة في التاريخ‎

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتخبي المغرب وتونس بالتأهل لكأس العالم في روسيا 2018.

وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على تويتر: “إنجاز عربي مستحق.. سعدنا بتأهل 4 منتخبات عربية لكأس العالم.. مبروك لنا جميعًا.. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المتأهلة”.

إنجاز عربي مستحق.. سعدنا بتأهل 4 منتخبات عربية لكأس العالم .. مبروك لنا جميعاً.. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المتأهلة .. pic.twitter.com/wmyeMOCgtc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2017

وأضاف: “مبروك للمملكة المغربية الشقيقة التأهل لكأس العالم.. تأهل أي بلد عربي تشريف لنا جميعًا.. وفرحة أي شعب عربي فرحة لكل العرب”.

كما نبارك للمنتخب التونسي تأهله لكأس العالم .. مبروك لتونس حكومةً وشعباً .. واكتملت فرحة العرب بتأهلهم .. pic.twitter.com/pbXw5XRMp6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2017

وتابع: “كما نبارك للمنتخب التونسي تأهله لكأس العالم.. مبروك لتونس حكومةً وشعبًا.. واكتملت فرحة العرب بتأهلهم”.

مبروك للمملكة المغربية الشقيقة التأهل لكأس العالم.. تأهل أي بلد عربي تشريف لنا جميعاً.. وفرحة أي شعب عربي فرحة لكل العرب .. pic.twitter.com/66nC0FJvIL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2017

وانتزعت تونس بطاقة التأهل لكأس العالم بعد تعادلها بدون أهداف على أرضها مع ليبيا في ختام التصفيات الأفريقية.

بينما أحرز المغرب هدفين في خمس دقائق بالشوط الأول ليفوز 2-صفر في ساحل العاج، ويتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1998.