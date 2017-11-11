الأرجنتين تهزم روسيا في أول مباراة على ستاد كأس العالم

منح هدف متأخر سجله سيرجيو أغويرو الفوز 1-صفر للأرجنتين على روسيا التي ستستضيف كأس العالم العام المقبل في أول مباراة باستاد لوجنيكي في موسكو بعد تجديده، اليوم السبت.

وسكنت ضربة رأس أغويرو الشباك قبل أربع دقائق على النهاية ليتفوق على الحارس المخضرم إيغور أكينفييف بعدما تصدى الدفاع الروسي لتسديدة مهاجم مانشستر سيتي الأولى.

وبقيادة ليونيل ميسي بدأت المباراة الودية بحيوية كبيرة لكنها فشلت في استغلال الفرص التي أتيحت لها في الشوط الأول.

وصنع هجوم الأرجنتين العديد من الفرص للتسجيل فأرسل ميسي تمريرة إلى أنخيل دي ماريا في الدقيقة 36 لكن لاعب وسط باريس سان جيرمان لم يسيطر على الكرة.

قووووووووووووووووووووووووووووووو ل اول الارجنتين في مرمى روسيا سجله اقويرو HD pic.twitter.com/NKwtoztAGH — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

وقال خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين للصحفيين: “بعض الأشياء التي خططنا لها نجحت في هذه المباراة أمام منافس قوي.

“لعبنا بشجاعة وجرأة.. قاومنا الضغط الذي وضعه المنافس علينا. نحتاج للبناء على هذا الأداء”.

وأنقذ قنسطنطين راوش، مدافع روسيا، مرماه من فرصة خطيرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني عندما أخرج الكرة من على خط المرمى بعدما وضعها ميسي من فوق أكينفييف.

ورغم أن المنتخب الروسي أعاد تنظيم صفوفه في الشوط الثاني فإنه واجه صعوبات في الاستحواذ على الكرة واعتمد بشدة على أكينفييف للتصدي للهجوم الأرجنتيني.

ووصلت روسيا إلى مرمى الضيوف لأول مرة في الدقيقة 61 بتسديدة من مدى قريب لدينيس جلوشاكوف تصدى لها الحارس سيرجيو روميرو قبل أن ينهي المدافع يرمان بيتسيا الخطورة.

وقال ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب روسيا: “كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة وأننا لن يمكننا الاستحواذ على الكرة في بعض الأحيان.

“أعتقد أن دفاعنا لعب بشكل سليم من الناحية الخططية لكن هجومنا لم يكن جيدا في البداية خاصة في الشوط الأول عندما امتلكنا الكرة”.

وكانت مباراة الأرجنتين ضد روسيا الودية الأولى باستاد لوجنيكي في موسكو الذي سيستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم العام المقبل.

وافتتح الاستاد في الأصل عام 1956 وكان أحد الملاعب التي استضافت أولمبياد موسكو 1980. واستضاف كذلك بطولة العالم لألعاب القوى 2013 قبل إغلاقه من أجل تجديده لاستضافة كأس العالم.

وستلتقي الأرجنتين مع نيجيريا في كراسنودار بجنوب روسيا، التي لن تستضيف أي من مباريات كأس العالم 2018، يوم الثلاثاء المقبل.

وستلعب روسيا ضد إسبانيا وديا في سان بطرسبرغ في اليوم ذاته.