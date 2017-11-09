أغويرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر سيتي.. والنادي الذي سيلعب له

قال سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه ينوي ترك ناديه، بعد انتهاء عقده في 2019، والعودة إلى فريقه السابق، إندبندينتي الأرجنتيني.

وانضم أغويرو، مهاجم منتخب الأرجنتين، إلى سيتي في 2011ـ قادمًا من أتلتيكو مدريد، بينما بدأ مشواره الاحترافي في النادي الشهير الموجود في بوينس أيرس، عندما كان عمره 15 عامًا.

وعلى مدار ست سنوات في مانشستر، سجل المهاجم البالغ عمره 29 عامًا، العديد من الأهداف، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، بعدما اجتاز مؤخرًا الرقم القياسي للمهاجم إيريك بروك، والذي سجل 177 هدفًا.

وقال أغويرو للصحفيين: “وصل الأمر إلى الحديث عن رغبة ميلان وريال مدريد في ضمي، ولا أعرف أين قرأت ذلك، لكن هذا من شأنه أن يدمر حلم إندبندينتي”.

وأضاف: “لكن الواقع يقول، إني وددت دائمًا العودة إلى إندبندينتي عندما ينتهي عقدي مع سيتي في 2019. هناك بند يسمح بالتمديد لعام إضافي مع سيتي، الذي سيكون له الأولوية، لكنه بند اختياري”.

ويرتبط أغويرو حاليًا بالانضمام لمعسكر الأرجنتين، قبل مواجهة روسيا وديًا، يوم السبت المقبل، ثم نيجيريا بعدها بثلاثة أيام.