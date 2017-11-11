ليونيل ميسي يعترف بسرٍ بشأن فترة اعتزاله دوليًا

أطلق ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني تصريحًا مثيرًا للجدل باعترافه أن فترة اعتزاله دوليًا العام الماضي تسببت له في “حرج بالغ” إلا أنه اعتبر أن القرار كان مفيدًا.

وأعلن هداف برشلونة التاريخي وقائد الأرجنتين الاعتزال دوليًا عقب الخسارة أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2016 وذلك للمرة الثانية على التوالي، لكن تم استبدال “جيراردو مارتينو” المدير الفني للفريق سريعًا والتعاقد مع “إدغاردو باوزا” الذي أعاد ميسي للفريق.

وكشف “ميسي” البالغ من العمر 30 عامًا أنه لم يكن مرتاحًا لكيفية تصرفه خلال هذه الفترة المثيرة للجدل.

ولكن “ميسي” زعم أنه يعيش حاليًا فترة أكثر هدوءً باعتباره أهم لاعبي منتخب بلاده، مؤكدًا أنه يمكنه حاليًا التعامل مع الانتقادات بشكل أكثر سلاسة.

وقال ميسي خلال مقابلة مع محطة DIRECTV التلفزيونية: “كان القرار في لحظة غضب، لكنني كنت محرجًا من التراجع عنه والرغبة في العودة من جديد. وباوزا وزملائي بالفريق جعلوا عودتي للمنتخب أسهل، وبعد بلوغي الـ 30 من عمري استمتع بالأمر بطريقة مختلفة وأكثر بكثير من ذي قبل”.

وتابع أفضل لاعب في العالم 5 مرات:”أحاول الاستفادة من كل لحظة لي سواء داخل أو خارج الملعب، وأواجه ذلك مع المنتخب الوطني بطريقة مختلفة، وفي حال التعرض للانتقادات أتعامل معها بشيء من الاختلاف”.

وتلتقي الأرجنتين مع روسيا في وقت لاحق يوم السبت في موسكو على ملعب لوغنيكي عقب تجديده، وهو الملعب الذي سيشهد مباراتي الافتتاح والنهائي في كأس العالم.

وستلتقي الأرجنتين مع نيجيريا في مدينة كراسنودار جنوب روسيا، والتي لن تستضيف أيًا من مباريات كأس العالم 2018، يوم الثلاثاء المقبل.