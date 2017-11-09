قريبًا.. توقف الإصدار السنوي للعبة كرة القدم الشهيرة FIFA‏

أعلن أندرو ويلسون، مدير شركة EA التنفيذي، أن الشركة تفكر في وقف إطلاق إصدار سنوي جديد من ألعابها الرياضية، وتبحث فكرة إصدار شكل مختلف لوصول تحديثات الألعاب إلى المستخدمين، بعيدًا عن النموذج التقليدي، وفقًا لما جاء على موقع إنغادغيت التقني.

وأشار ويلسون إلى أن الشركة تفكر في أن تُطلق تحديثات لألعابها مثل FIFA وMadden كل فترة، في صورة تحديثات يمكن تنزيلها من الإنترنت إلى اللعبة الموجودة بالفعل على أجهزة المستخدمين، مقابل اشتراك دوري، بدلًا من اضطرار المستخدمين إلى الدفع مقابل نسخة جديدة كل عام بثمن باهظ.

وستتمكن الشركة من تصنيع وإطلاق إصدار جديد على أسطوانات بلاستيكية كل عام، ما سيوفر عليها تكاليف ضخمة، كما أنها مع كل إصدار قد لا يكون هناك جديد بالشكل الذي يتطلب إطلاق إصدار جديد.

وأوضح ويلسون أن إطلاق إصدار سنوي من ألعابها يجعل اللاعبين في انتظار تحديثات جذرية، ما يجعل مهمة مطوريها صعبة لتقديم جديد كل عام، وبالتالي ستكون فكرة إطلاق تحديث دوري ببعض المزايا الجديدة وانتقالات اللاعبين وغيرها من تعديلات في أداء اللعبة أفضل من حيث التكلفة المادية، وكذلك تواكب انتظار اللاعبين دائمًا لجديدها، وتتماشى مع فكرة تحميل التحديثات بسهولة عبر الإنترنت، كما هو الحال في مختلف التطبيقات والبرامج.

ولم يكشف ويلسون، في حواره مع وكالة بلومبرغ، عن تكلفة الاشتراك الدوري المتوقعة، ولكن يبدو أن الخطة تم الإعداد لها منذ فترة طويلة، وجارٍ حاليًا تجهيز الإعلان عنها، ومن المتوقع أن يكون العام المقبل.