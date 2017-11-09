أدفوكات يعلن رحيله عن المنتخب الهولندي بعد فترة التوقف الدولي الحالية

أعلن ديك أدفوكات، أنه لن يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، وذلك بعد إخفاق الأخير في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشف أدفوكات عن قراره ،مساء أمس الأربعاء، بعد وصول المنتخب الهولندي إلى مدينة أبردين الاسكتلندية؛ لمواجهة منتخب إسكتلندا وديًا غدًا الجمعة، حسبما أفادت شبكة “إن أو إس” التليفزيونية الهولندية.

وقال أدفوكات “70 عامًا”: “هاتان المباراتان هما الأخيرتان لي، بعد ذلك سأترك المنتخب”.

وبعد مباراة الغد، يخوض منتخب هولندا ودية أخرى أمام رومانيا ،يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستكون المباراة الأخيرة لأدفوكات على مقعد المدير الفني.

وبدأ أدفوكات ولايته الثالثة كمدير فني للمنتخب الهولندي في آيار/مايو الماضي، عندما حل بديلًا للمدرب السابق داني بليند، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

بيد أن هولندا تحت قيادة أدفوكات لم تتحسن كثيرًا وأنهت مشوارها في مجموعتها بالتصفيات في المركز الثالث بعد فرنسا والسويد، لتتلاشى كل حظوظها في الصعود مباشرة إلى المونديال، أو حتى في خوض الملحق الفاصل.

وقاد أدفوكات المنتخب الهولندي ،في وقت سابق خلال فترتين، حيث كانت الأولى بين عامي 1993 و1995 ،وكانت الثانية بين عامي 2002 و2004.