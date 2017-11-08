باير ليفركوزن الألماني يطبق فكرة بديلة للغرامات المالية على لاعبيه

كشف كيفن فولاند، مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني، أن ناديه طبق فكرة تقضي بعدم إدراج الغرامات المالية المفروضة على لاعبيه في الخزينة، وإنما إلزامهم بشراء هدايا بقيمة تلك الغرامات للعاملين في النادي.

وقال فولاند في تصريحات لصحيفة “شبورت بيلد” الأسبوعية، اليوم الأربعاء: “إن الفكرة ،التي تقدم بها هايكو هيرليتش، المدير الفني الجديد للفريق، هي جيدة لأجواء النادي وتؤدي إلى تقليص العقوبات”.

وأضاف فولاند: “الفكرة تقضي بألا يدفع اللاعب قيمة الغرامة المالية إلى صندوق الفريق، وإنما يقدم شيئًا ما (كهدية) للعاملين هنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن باير ليفركوزن ،ليس الوحيد من أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) ،الذي يبحث عن طرق جديدة، تحل مكان العقوبات التقليدية.

وكان كريستيان هايدل، مدير الكرة في نادي شالكه، قد كشف مؤخرًا عن فكرة تقضي بأن تستبدل العقوبات التقليدية للاعبين، بإلزامهم بالعمل في متجر النادي في يوم العطلة.