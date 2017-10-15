التعادل يحسم مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورغ مع الحفاظ على مركزيهما في ترتيب الدوري الألماني

فرّط باير ليفركوزن في 3 نقاط كانت في متناول يديه، بعدما تعادل مع فولفسبورغ 2/2، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم باير ليفركوزن بهدف سجّله لارس بيندر في الدقيقة، 29 ثم تعادل ديفوك أوريغي لفولفسبورغ في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، أضاف “لوكاس ألاريو” الهدف الثاني لباير ليفركوزن في الدقيقة 61، إلا أن جاكوب بواشتشيكوفسكي سجّل هدف التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 69.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، كما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.