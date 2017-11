ميسي يقود تدريبات الأرجنتين في موسكو استعدادًا لودية روسيا

خاض أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، مرانه الأول مع منتخب بلاده في العاصمة الروسية موسكو استعدادا لودية الفريق أمام روسيا على ملعب لوجنيكي، الذي يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لمونديال 2018.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني في المران الأول للفريق على الأراضي الروسية رغم درجات الحرارة المنخفضة، حيث بدأوا بتدريبات الاستشفاء وبعض التدريبات بالكرة على الملعب الفرعي لنادي سبارتك موسكو الروسي.

ورافق ميسي في المران زميلاه في الخط الهجومي، سيرخيو أغويرو، الذي عاد إلى صفوق المنتخب الأرجنتيني بعد غيابه عن المباريات الأخيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال للإصابة، وباولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني، يوم السبت المقبل، نظيره الروسي على ملعب لوجنيكي الأولمبي في موسكو.

Pictures | Messi is in international team training with Argentina. pic.twitter.com/3CbXeEUoZu

— FC Barcelona (@BarcaUniversal) November 7, 2017