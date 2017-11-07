كلوزه يحمل كأس العالم الذهبية إلى منصة قرعة مونديال 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، أن الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للمونديال، سيحمل كأس العالم الذهبية على منصة إجراء قرعة دور المجموعات لمونديال 2018 الروسي، في أول كانون الأول/ديسمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكر الفيفا في بيان بموقعه على الإنترنت أن كلوزه /39 عامًا/ قبل دعوة المشاركة في مراسم القرعة المقررة في قصر الكرملين.

وينفرد كلوزه بالرقم القياسي للأهداف المسجلة في كأس العالم ، إذ أحرز 16 هدفًا خلال أربع نسخ من البطولة بين عامي 2002 و2014 ، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم البرازيلي رونالدو، عندما سجل كلوزه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي 7 / 1 في الدور قبل النهائي لمونديال 2014 بالبرازيل.

وقال كلوزه “لدي أجمل ذكريات استثنائية من كأس العالم، لأسباب يعرفها الجميع.. أشعر بشرف بالغ بأن أكون جزءًا من كأس العالم، حتى بعد اعتزالي، وبالأخص كي أقدم لروسيا والعالم الكأس الذي ناضلنا في سبيل الفوز بها في البرازيل عام 2014”.

وأضاف كلوزه -الذي يعمل حاليًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الألماني- “القرعة هي مناسبة تكون فيها أنظار عالم كرة القدم بأسره شاخصة لدقائق إلى مكان واحد. حجم التوقعات الذي تفرزه هذه المناسبة مذهل”.