حقيقة رحيل رامون دياز عن نادي الهلال السعودي إلى ريفر بليت الأرجنتيني

دشن مغردون سعوديون هاشتاج #دياز_يقترب_من_تدريب_ريفربليت في إشارة إلى مفاوضات تجمع المدرب الأرجنتيني لنادي الهلال السعودي رامون دياز مع النادي الأرجنتيني الشهير.

وتداول المغردون صورًا من خبر نشرته صحيفة محلية.

وطلب رامون دياز الرحيل عن نادي الهلال عقب نهائي دوري أبطال آسيا، غير أن النادي السعودي أوضح أن تصريحات دياز كانت عصبية بسبب عدم وجود دعم جماهيري.

ورغم ذلك، تجددت أنباء رحيل دياز لتدريب منتخب الأرجنتين، على الرغم من تأهل التانغو لكأس العالم برفقة المدرب التشيلي سامباولي.

ونفت مصادر لصحيفة الجزيرة السعودية رغبة دياز في الرحيل، وأكدت احترامه لعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبالنظر لصورة الخبر الذي تداوله مغردون في الهاشتاغ على أنه خبر رحيل دياز إلى ليفربليت، يتضح أنه تقرير محلي نشر في منتصف أكتوبر الماضي يتحدث عن إنجاز المدرب بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا والاقتراب من اللعب في كأس العالم للأندية.

وسيواجه الهلال نظيره أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري اأبطال آسيا.

وسيلتحق دياز بمعسكر نادي الهلال في أبوظبي بالإمارات غدا الأربعاء بحسب موقع نادي الهلال الرسمي.

كانت صحيفة عكاظ أكدت أن الهلال تفاوض مع المدرب البلجيكي برودوم تحسبا لرحيل دياز مع انتهاء دوري أبطال آسيا.

واحتل رامون دياز مدرب الهلال أخيرا المركز الـ25 عالمياً في تصنيف المدربين متفوقاً على أسماء كبيرة مثل: يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.