المنتخب الألماني يكشف عن قميصه الجديد في كأس العالم 2018 (صور)

المصدر: د ب أ

كشف المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويشبه القميص الجديد لمنتخب ألمانيا بطل العالم قميصه الذي لعب به منافسات مونديال إيطاليا 1990 والذي اختتمه بالحلول في المركز الثالث.

وكشف المنتخب الألماني النقاب عن القميص الجديد من خلال صور للاعبيه ماتس هوميلس وتوني كروس ومسعود أوزيل.

وقال هوميلس: “بالطبع أعرف قميص 1990 وأعرف أيضًا أوجه الشبه، لدينا آمال كبيرة في المونديال”.

ومن جانبه قال توماس مولر: “الكرة أصبحت أكثر تطورًا وأكثر انتشارًا، وهو ما يعكسه هذا القميص”.

ويحمل السروال القصير اللون الأسود التقليدي، فيما تصطبغ الجوارب باللون الأبيض.

ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن القميص الجديد في حدث خاص يقام في برلين، كما سيتم استخدامه للمرة الأولى في مباراة ودية يوم الجمعة المقبل تجمع بين ألمانيا وإنجلترا على ملعب ويمبلي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى على ملعبه بالقميص الجديد في 14 نوفمبر الجاري عندما يستضيف نظيره الفرنسي في كولونيا.