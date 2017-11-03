ماريو غوتزة يعود إلى قائمة المنتخب الألماني وهالستنبرغ يحصل على الفرصة الأولى

استدعى يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، اللاعب ماريو غوتزة ضمن قائمة الفريق للمباراتين الوديتين المقررتين أمام إنجلترا وفرنسا، وذلك بعد عام واحد من آخر ظهور للاعب بقميص المنتخب.

وعانى جوتزه “25 عامًا” لاعب بوروسيا دورتموند الذي سجل للمنتخب الألماني هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2014 ، لفترة طويلة من الإصابات والمشكلات الصحية.

وكانت آخر مشاركة لجوتزه مع المنتخب الألماني، في مباراته الودية أمام نظيره الإيطالي قبل 12 شهرًا ، لكنه عاد الآن ضمن قائمة تضم 25 لاعبًا أعلنها لوف اليوم.

ويلتقي المنتخب الألماني في المباراتين الوديتين، نظيره الإنجليزي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر على ملعب ويمبلي، ونظيره الفرنسي في كولونيا بعدها بأربعة أيام.

كذلك استدعى “لوف” لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، إيلكاي غويندوغان، بعد أن استعاد لياقته مؤخرًا.

وللمرة الأولى ، تم استدعاء مارسيل هالستنبرغ مدافع لايبزغ إلى صفوف المنتخب الألماني.

وقال لوف:” أثبت غويتزة، وغويندوغان نفسيهما بعد الراحة الإجبارية التي حصلا عليها، وعادا ليلعبا دورًا مهمًا مع أنديتهما مرة أخرى، وفرحنا بعودتهما مجددًا”.

وأضاف:”يقدم مارسيل هالستنبرغ مستوى ثابتًا وجيدًا مع فريقه، وأثبت من خلال المشاركة في دوري أبطال أوروبا أنه قادر على اللعب على المستوى الدولي، ومقتنعون بجهده، والآن لدينا الفرصة لاختباره أمام منافس قوي”.

وكان “غويندوغان” يعاني من إصابة في الركبة، بينما عاد غوتزة للمشاركة هذا الموسم بعدما تم تشخيص حالته بإصابته باضطراب في التمثيل الغذائي مطلع هذا العام.

وقال مدربه في دورتموند “بيتر بوش”، اليوم الجمعة :”عمل ماريو غوتزة بجدٍ واجتهاد، ويستحق الانضمام للمنتخب، إنه يتطور ويتحسن دائمًا “.

وشارك “غوتزة” في سبع مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم، ومع ذلك فشل في تسجيل الأهداف، وسيكون تواجده في الفريق تعزيزًا لقدرات المنتخب الذي يفتقد وجود مهاجم معروف.

وحافظ ساندر فاغنر، لاعب هوفنهايم، على موقعه في القائمة كواحد من بين 16 لاعبًا تُوّجوا بكأس القارات، لكنه تم استبعاد ماريو غويمز مهاجم فولفسبورغ من القائمة رغم جاهزيته.

ويستمر غياب القائد وحارس المرمى مانويل نوير، وتوماس مولر زميله في فريق بايرن ميونخ، وبينديكت هوفيديس، ويوناس هيكتور، وسيرغ نابري، بسبب الإصابات.

وقال لوف :”نواجه مرة أخرى منافسين في نفس مستوانا في نهاية العام، وسيكونان اختبارين جيدين، وسيمنحانا معرفة إضافية لما ينتظرنا في المونديال”.

وأضاف:”المنتخب الإنجليزي قوي مثلما كان خلال الأعوام الماضية، ولديه لاعبون صغار السن، كما يملك المنتخب الفرنسي أيضًا لاعبين مميزين، وكلهم مدربون بشكل جيد، ويملكون السرعة واللياقة”.

يذكر أن المنتخب الألماني لديه مباراتان وديتان في الجزء الأول من العام المقبل، حيث يلتقي مع المنتخب الإسباني يوم 23 آذار/مارس، ومع البرازيل يوم 27 من نفس الشهر.

وضمت قائمة المنتخب الألماني كلًا من:

في حراسة المرمى: بيرند لينو (باير ليفركوزن) ومارك-أندري تير شتيغن (برشلونة الاسباني)، وكيفن تراب (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وفي الدفاع: جيروم بواتينغ (بايرن ميونيخ)، وماتياس غينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ)، ومارسيل هالستنبرغ (لايبزغ)، وماتس هوميلز (بايرن ميونخ)، وجوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، وومارفين بلاتنهارت (هيرتا برلين)، وأنطونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي)، ونيكلاس شول (بايرن ميونخ).

وفي خطي الوسط والهجوم: جوليان براندت (باير ليفركوزن)، وإيمري كان (ليفربول الإنجليزي)، وجوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وماريو غوتزة (بوروسيا دورتموند)، وإلكاي غويندوغان (مانشستر سيتي)، وتوني كروس (ريال مدريد الإسباني)، ومسعود أوزيل (آرسنال)، وسيبستيان رودي (بايرن ميونخ)، وليروي سان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ولارس ستيندل (بوروسيا مونشنغجلادباخ)، وساندرو فاغنر (هوفنهايم)، وتيمو فيرنر (لايبزغ)، وأمين يونس (أياكس الهولندي).