شاهد.. مشجع يصطحب بلطة في مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ (صورة)

أُلقي القبض على مشجع يحمل بلطة في مباراة بروسيا دورتموند وباير ميونخ على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في مباراة الفريقين لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية أن مشجعًا مخمورًا يبلغ من العمر 42 عامًا كان يحمل بلطة بألوان بروسيا دورتموند (أزرق وأصفر)، لكن أُلقي القبض عليه قبل المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الفريق البافاري 3/1، بتوقيع الهولندي أرين روبن والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والنمساوي دافيد ألابا، في حين سجل الإسباني مارك بارترا هدف بروسيا دورتموند الوحيد.

وأوضحت الصحيفة أنه ستُوجه للمشجع اتهامات بالسُكر والسلوك العنيف.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة مقابل 22 نقطة لبروسيا دورتموند الذي تراجع إلى المركز الثاني.