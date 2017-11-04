بايرن ميونخ يهزم بروسيا دورتموند. ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الألماني

لقن فريق بايرن ميونخ مضيفه بروسيا دورتموند درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 اليوم السبت في مباراة الكلاسيكو المرحلة الحادية عشر من الدوري الألماني.

وانفرد بايرن حامل اللقب بالصدارة برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزغ الوصيف وست نقاط عن دورتموند، صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك تقدم الجناح الهولندي آريين روبن بهدف لبارين في الدقيقة 16 ثم أضاف المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 37 وتبعه المدافع النمساوي ديفيد آلابا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 وتكفل المدافع الإسباني مارك بارترا بتسجيل الهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 88.

وتغلب دورتموند على بايرن 1 / صفر في آخر مباراة جمعتهما على أرضه قبل 12 شهرا، بينما كان آخر فوز حققه بايرن على أرض دورتموند في نيسان / أبريل 2015.

وفي مجموع مواجهات الفريقين الـ115 فاز بايرن 53 مرة مقابل فوز دورتموند 29 مرة وتعادلا 33 مرة.

وقبل أكثر بقليل من شهر لم يتلق دورتموند، الذي يدربه الهولندي بيتر بوس، أي هزيمة في الدوري وكان يتصدر قمة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن بايرن.. ولكن بعد أربع جولات وجد الفريق نفسه متأخرا بفارق ست نقاط عن النادي البافاري.

وظهر دورتموند كأنه لا يقهر في أول سبع مباريات حيث فاز بست مباريات وتعادل في مباراة وسجل 21 هدفا وتلقى هدفين.

ولكن الفريق ظهر دائما ضعيفا في الناحية الدفاعية وهو ما أتضح خلال خسارة الفريق أمام لايبزغ 2 / 3 وأمام هانوفر 2 / 4 ، والتعادل امام آينتراخت فرانكفورت 2/2 والأكثر من ذلك في دوري أبطال أوروبا التي اقترب الفريق من توديعها حيث خسر 1 / 3 أمام ريال مدريد وتوتنهام وتعادل مرتين أمام أبويل نيقوسيا 1/1.

ومر أيضا بايرن فترة سيئة في أيلول/سبتمبر، حيث فشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات بالبوندسليغا (تعادل مع فولفسبورغ وهيرتا برلين 2/2 وخسر أمام هوفنهايم صفر / 2) واضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للرحيل بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان صفر / 3.

ولكنهم بايرن أعاد استدعاء يوب هاينكس، الفائز مع الفريق بثلاثية تاريخية في 2013، وبعد التعادل مع هيرتا في أول مبارياته فاز بالمباريات الست التالية في كل المسابقات ، كان من بينها الفوز على سيلتك يوم الثلاثاء الماضي ليتأهل الفريق رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة الأوروبية.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أول ربع ساعة لكن دون أن ينجح أي منهما في تهديد مرمى الأخر.

وجاءت الدقيقة 16 لتشهد هدف السبق لبايرن عن طريق روبن الذي تلقى تمريرة ذكية من الكولومبي خاميس رودريغيز داخل منطقة الجزاء ليسدد بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى للحارس رومان بوركي.

وكان لاعب الوسط الأمريكي كريستيان بوليسيتش قريبا من إدراك التعادل لدورتموند في الدقيقة 21 بعدما توغل بالكرة في منطقة جزاء بايرن ثم سدد كرة قوية ولكن الحارس سفين اولريتش وقف له بالمرصاد.

وفرض دورتموند سيطرته على مجريات اللعب وكاد المهاجم الأوكراني أندري يارمولينكو أن يدرك التعادل للفريق في الدقيقة 29 من انفراد كامل ولكن اولريتش تصدى له ببراعة.

ورد بايرن بهجمة سريعة انتهت عند ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء ليطلق قذيفة صاروخية أبعدها بوركي بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وأهدر الياباني شينجي كاغاوا هدفا مؤكدا لدورتموند بعدما تلقى تمريرة متقنة من بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة مرت مباشرة بجوار القائم.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 37 بكعب القدم بعدما تلقى تمريرة من جوشوا كيميتش داخل منطقة الجزاء ليسدد بكعب قدمه لترتطم الكرة في قدم جوليان فيغل وتسكن الشباك.

واجرى بيتر بوس مدرب دورتموند تغييرا اضطراريا بخروج المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس للإصابة ونزول جيريمي توليان قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعد مرور أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن عبر ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متقنة من روبن ولكن بوركي لاذ عن مرماه ببسالة.

وأهدر ليفاندوفسكي هدفا لا يضيع في الدقيقة 64 بعدما وضعه روبن في وضع انفراد تام بالمرمى لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.

وسجل بايرن الهدف الثالث في الدقيقة 67 إثر تمريرة من ديفيد آلابا لم ينجح ليفاندوفسكي في اللحاق بها لتخدع الحارس بوركي وتسكن الشباك.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة رد مارك بارترا بهدف لدورتموند عبر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ومرت اللحظات الأخيرة دون أن تشهد جديد ليخرج بايرن فائزا بالثلاثة أهداف مقابل هدف وينفرد بالصدارة.