بعد شغب الجماهير.. إيقاف مباراة سانت إتيان وليون بالدوري الفرنسي في الدقيقة 85 (فيديو)

قرر حكم مباراة قمة سانت إتيان وليون إيقافها، في الدقيقة 85، بسبب اجتياح الجماهير للملعب عقب “استفزازهم” من قائد ولاعب ليون نبيل فقير.

وأقيمت مباراة سانت إتيان وليون في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم

وسجل فقير الهدف الخامس في الدقيقة 84، وخلع قميصه وقدمه إلى جماهير سانت إتيان، ما أدى إلى غضب المشجعين، ونزلوا مباشرة إلى أرضية الملعب.

الدوري الفرنسي | سانت ايتيان 0 × 5 ليون | نبيل فقير يسجل الهدف خامس ويستفز جماهير سانت آيتيان و تقتحم الملعب و الأمن يتدخل والمباراة تتوقف pic.twitter.com/1HdFb2PVVu — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وعبر مدرب ليون برونو جينيسيو عن أسفه لحركة قائده، وقال على قناة كنال بلوس: “هذه الحركة مؤسفة، كان الجواب هو تحقيق الفوز في المباراة، لم يكن من المجد المبالغة والاستفزاز. لم نكن نرغب (نحن) في القيام بذلك، يجب أن نعرف كيف نبقى متواضعين، لا يجب القيام بشيء من هذا القبيل، إنه ليس جيدا”.

وتلقى فقير بطاقة صفراء ويواجه خطر الغياب عن المباراة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقرر الحكم استئناف المباراة بعد 30 دقيقة من إيقاف اللعب، قببعد خروج الجماهير من الاستاد.

ولم يفز ليون على ملعب “جوفروا غيشار” منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ويعتبر ليون وسانت اتيان غريمان تقليديان في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

ورفع ليون رصيده إلى 25 نقطة محتلًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي، وظل سانت إتيان في المركز السادس بـ18 نقطة