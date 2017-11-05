نجم بايرن ميونخ يرتدي حذاءً مقطوعًا أمام بروسيا دورتموند.. اللاعب يكشف السر (فيديو)

أثار ماتس هوملز، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، حيرة متابعي مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند في كلاسيكو الجولة الـ11 للدوري الألماني، مساء أمس السبت، بعدما ظهر مرتديًا حذاء مقطوعًا.

وقال هوملز، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية تعليقًا على ارتدائه فردتي حذاء مقطوعتين من موضع الإصبع الأمامي: “قمت بذلك لأنني أعاني من إصابة في كلا الإصبعين، ولم يكن للقطع في الحذاء أي تأثير سلبي على لعبي اليوم”.

وأوضح الدولي الألماني أنه فضل القيام بذلك كي تكون لديه الحرية في الحركة دون ضغط على الإصبعين.

„Vielleicht wird das ja ne neue Idee…neues Modell was sie entwickeln.“ ???????????????? @matshummels darüber, warum er Löcher in den Schuhen hat. ???????????????? pic.twitter.com/1fvUq9Zl0s — Vanessa. #mh5 ???? (@vanikoala) November 4, 2017

ومن جانبه، أوضح يوب هاينكس، المدير الفني للبايرن، أن هوملز طلب الخروج من الملعب بين شوطي المباراة لأنه بالإضافة لإصابة القدم كان يعاني من آلام عضلية، موضحًا أن عدم اكتمال لياقة جيروم بواتينغ أجبره على استكمال اللقاء بهوملز.

وحقق بايرن ميونخ فوزه الرابع على التوالي في البوندسليغا بنتيجة 3-1 على دورتموند، لينفرد بصدارة البطولة بفارق 4 نقاط عن ريد بول لايبزيغ الثاني و6 نقاط عن دورتموند الثالث.