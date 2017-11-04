باريس سان جيرمان يكتسح آنجيه.. ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الفرنسي

عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي، بعد فوزه الكاسح على مضيفه آنجيه 5 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

ورغم غياب النجم البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف نجح سان جيرمان في اكتساح آنجيه بعد مواصلة مهاجم منتخب أوروغواي إدينسون كافاني والجناح الفرنسي الصاعد كيليان مبابي تألقهما.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف حيث تقدم مبابي بهدف في الدقيقة الخامسة ثم أضاف الألماني جوليان دراكسلر الهدف الثاني في الدقيقة 14 وتبعه كافاني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وسجل كافاني الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 60 قبل أن يسجل مبابي الهدف الثاني له والخامس لسان جيرمان في الدقيقة 84.

واقتسم كافاني صدارة قائمة الهدافين مع الكولومبي راداميل فالكاو برصيد 13 هدفا لكل منهما.

ودخل كافاني نادي المئة ورفع حصيلته من الأهداف خلال مشواره في الدوري الفرنسي إلى 101 هدف.

وحقق سان جيرمان فوزه العاشر هذا الموسم مقابل تعادلين ودون هزيمة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 32 نقطة وتوقف رصيد انجيه عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.