سرحان حارس ماينز الألماني كاد أن يكلف فريقه هدفًا غريبًا (فيديو)

شهد لقاء بروسيا مونشغلادباخ وماينز، في إطار مباريات الجولة 11 من الدوري الألماني، لقطة غريبة لحارس مرمى الفريق الضيف الألماني روبين زنتير.

ووصلت الكرة للحارس من زميله وحركها أمامه ليلعبها لزميل آخر لكنها تدحرجت تحت قدميه ولم يلاحظها، لكونه كان مركزا مع المنافس وحين حاول تمريرها وجد الفراغ، ليفطن لكون الكرة ضاعت.

ومن حسن حظه تمكن من اللحاق بها قبل المهاجم وأبعدها عن مرماه في لقطة طريفة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ووصل بروسيا مونشغلادباخ للنقطة الـ18 في المركز السابع، فيما وصل ماينز للنقطة 12 في المركز الـ13.

“It’s behind youuuu!” ????

Pantomime football in #BMGM05 as @Mainz05en‘s Robin Zentner reinvents the ‘no-look pass’ ???? pic.twitter.com/VXiwmHPiRd

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 4, 2017