بايرن ميونخ يستعيد هدافه ليفاندوفسكي قبل مباراة بروسيا دورتموند

كشف يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أن روبرت ليفاندوفسكي استعاد لياقته وبات جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام فريقه السابق بروسيا دورتموند، غدًا السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال هاينكس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن المباراة، التي يسعى من خلالها حامل اللقب بايرن ميونخ إلى توسيع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب منافسيه بروسيا دورتموند، إن ليفاندوفسكي “لا يعاني من أي مشاكل واستعاد لياقته بالكامل، وهو متحمس للغاية”.

وكان ليفاندوفسكي قد خرج خلال الشوط الأول من المباراة، التي فاز فيها بايرن على لايبزغ 2/0 مطلع هذا الأسبوع، بسبب مشكلات عضلية حرمته من المشاركة مع الفريق في المباراة التي فاز فيها على سلتيك الإسكتلندي 2/1 مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم ليفاندوفسكي، مع بيير إيمريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند، صدارة قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ويتطلّع بايرن ميونخ إلى مواصلة صحوته، بعد أن حقق 6 انتصارات متتالية في كل المسابقات منذ عودة المخضرم هاينكس لتدريب الفريق، حيث حل مكان كارلو أنشيلوتي.

أما بروسيا دورتموند، فلم يحقق سوى انتصار واحد خلال 6 مباريات بالفترة نفسهاـ وقد فرّط في تفوقه في وقت سابق بصدارة البوندسليغا بفارق 5 نقاط، وبات متأخرًا عن بايرن ميونخ بفارق 3 نقاط.

ويتطلع بايرن ميونخ للفوز في مباراة الغد ليوسع الفارق إلى 6 نقاط، لكن هاينكس أكد أن المباراة أمام بروسيا دورتموند المتوج باللقب في 2011 و2012، لن تكون سهلة رغم التراجع الذي يعيشه الفريق حاليًا.

وقال هاينكس إن “بروسيا دورتموند سيظهر بمستويات أفضل مما كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية، ستكون مباراة صعبة للغاية”.

لكنه أضاف قائلا “فريقي يتمتع بدرجة تركيز عالية في عمله اليومي، ونهدف لمواصلة سلسلة الانتصارات من خلال مباراة الغد”.