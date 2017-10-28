بايرن ميونخ يهزم لايبزغ وينتزع صدارة ترتيب الدوري الألماني

انتزع بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني، بتغلبه على لايبزغ 2 / صفر، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

كما عاد فريق بروسيا دورتموند لنتائجه السيئة مرة أخرى، بعدما تلقى الخسارة أمام مضيفه هانوفر 2 / 4.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز هيرتا برلين على هامبورغ 2 / 1، وباير ليفركوزن على كولون 2 / 1، وبروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم 3 / 1، وتعادل شالكه مع فولفسبورغ 1/1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني بتغلبه على ماينز 2 / صفر.

سجل هدفي بايرن خاميس رودريغيز وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 19 و38.

وشهدت المباراة طرد ويلي أوربان لاعب لايبزغ في الدقيقة 13.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد لايبزغ عند 19 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث على التوالي لبايرن والسابع له هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، بينما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للايبزغ هذا الموسم في الدوري مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.

وكان بايرن ميونخ تغلب على لايبزغ 5 / 4 بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي، في كأس ألمانيا.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق بروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه هانوفر 2 / 4.

تقدم هانوفر بهدف سجله جوناثان كريستيان من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وتعادل دان أكسيل زاغادو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف إيلاص بيبو الهدف الثاني لهانوفر في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم هانوفر 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل أندريه يارمولنكو هدف التعادل لبروسيا في الدقيقة 52 ، لكن فريقه تلقى صدمة كبيرة بطرد دان أكسيل زاغادو في الدقيقة 59، واستطاع فريق هانوفر استغلال النقص العددي في صفوف منافسه وسجل الهدف الثالث عن طريق فيليكس كلاوس في الدقيقة 60، قبل أن يسجل بيبو الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 87.

وتوقف رصيد بروسيا عند 20 نقطة في المركز الثاني، في حين رفع هانوفر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.