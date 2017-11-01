وفاة لاعب منتخب غانا وأياكس أمستردام السابق

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن وفاة أبو بكاري ياكوبو، لاعب المنتخب الغاني الأول في الفترة ما بين 2002 و2006، عن عمر لم يتجاوز 36 سنة بمستشفى تيما، مسقط رأسه في غانا، دون أن يوضح أسباب الوفاة.

ولعب الدولي الغاني السابق لفرق أياكس أمستردام وفيتيس الهولندييْن، ومثّل منتخب غانا في 16 لقاء خلال فترة 4 سنوات، وشارك في أمم إفريقيا 2006 التي أقيمت في مصر.

وكتب الاتحاد الغاني لكرة القدم على صفحته على ” تويتر “: “نشعر بالحزن لوفاة الدولي الغاني أبو بكاري ياكوبي اللاعب السابق لأياكس وفيتيس، كل المواساة لعائلته ولترقد روحه في سلام .”