قرار نهائي من الكاف بشأن تأجيل مباراة غانا وأوغندا بتصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تأجيل لقاء غانا وأوغندا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عبدالمنعم “شطة” رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في تصريحات صحفية إنه “من المستحيل أن يتم تأجيل المباراة خاصة أن هذا الملعب أُقيم عليه جميع مباريات أوغندا في التصفيات، كما أن هناك لجنة عاينته قبل انطلاق التصفيات وهو ما يجعل الأمر محسومًا بأنه صالح للعب”.

وأضاف أن “تأجيل المباريات يكون لأسباب طارئة كسقوط الأمطار التي تجعل أرض الملعب غير صالحة للعب، أو انهيار جزء من الملعب، أو المدرجات، أما بخصوص وجود بعض مشاكل في الأرضية فيمكن حلها قبل بداية المباراة مثلما يوجد في أي دولة أفريقية، حتى السودان”.

وتابع شطة بقوله “لم يصلنا أي طلب رسمي من غانا لنقل أو تأجيل المباراة”، مشيرًا إلى أن “كاف” اليوم في إجازة كما أنه من الصعب أن يتم التقديم لأن الوقت المتبقي على المباراة قليل جدًا”.

وأتم حديثه بأن “الخبر الذي تم تداوله أعتقد أنه ليس صحيحًا، والمباراة ستقام في موعدها”.