بايرن ميونخ يحول تركيزه سريعًا إلى مواجهة بروسيا دورتموند عقب حسم تأهله بدوري أبطال أوروبا

بعد أن حسم تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، فضل بايرن ميونخ إنهاء احتفالاته سريعًا حيث حول تركيزه إلى مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2 / 1 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل بطل ألمانيا من المجموعة الثانية إلى دور الستة عشر.

وكان الفوز في مباراة أمس هو السادس على التوالي لبايرن ميونخ منذ عودة المدرب المخضرم يوب هاينكس إلى منصب المدير الفني للفريق للمرة الرابعة، حيث حل مكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي انتهى مشواره مع الفريق إثر الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/ 3 بدوري الأبطال.

والآن يتطلع بايرن ميونخ ومديره الفني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقع الفريق البافاري في صدارة البوندسليغا، علمًا بأنه يحتل الصدارة حاليا برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند صاحب المركز الثاني.

وقبل أربعة أسابيع فقط، كان بايرن متأخرًا عن دورتموند في الصدارة بفارق خمس نقاط، ولكن الحال اختلف الآن حيث يمكن لبايرن توسيع الفارق في الصدارة إلى ست نقاط بتحقيق الفوز في مباراة السبت.

وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، في كلمة للفريق عقب مباراة أمس: “مررنا بستة انتصارات متتالية مع يوب (هاينكس) وفريقه.. إنه أمر مهم للغاية ويعد تجربة جيدة. لكن علينا الاستمرار. أمامنا مباراة صعبة أخرى يوم السبت”.

وقال النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن: “يجب أن نقدم كل ما لدينا” أمام دورتموند ، وأضاف زميله الحارس سفن أولريش: “سيكون إنجازا إذا نجحنا في الابتعاد بفارق ست نقاط”.

وكان المهاجم روبرت ليفاندوفسكي غاب عن صفوف بايرن ميونخ في مباراة أمس بسبب مشكلات عضلية كانت تسببت في خروجه خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز بايرن على لايبزغ 2 / صفر مطلع هذا الأسبوع، ولكن ينتظر أن يعود اللاعب البولندي للمشاركة في مواجهة فريقه السابق دورتموند، حسب ما كشف عنه هاينكس.

وقال هاينكس: “لقد تدرب بشكل جيد ولا يعاني من مشكلات الآن. يبدو أن بإمكانه المشاركة في التشكيل الأساسي”.

وكان بايرن ميونخ عانى من تراجع في النتائج لفترة انتهت مع رحيل أنشيلوتي، حيث استعاد الفريق بريقه من جديد بقدوم هاينكس، الذي عاد من الاعتزال لتولي مسؤولية الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الحارس أولريش: “يوب هاينكس مدرب يتسم بالإنجاز.. لقد منح الفريق دفعة جديدة بخبرته”.

وأجرى هاينكس تغييرًا بإشراك الأسباني خافي مارتينيز، الذي سجل هدف الفوز أمس الثلاثاء، كلاعب خط وسط دفاعي بدلًا من إشراكه في قلب الدفاع.

وقال هاينكس: “لقد اكتسبنا الثبات والتناغم في الجانب الدفاعي، منذ أن انتقل للعب كلاعب خط وسط مدافع”.