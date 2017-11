مارتينيز لاعب بايرن ميونخ يسجل هدفًا مرعبًا في سيلتيك (فيديو)

احتفل المدافع الإسباني خافيير مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ، بعيد الهالوين بطريقة خاصة ،وغير متوقعة في ملعب سيلتيك غلاسكو، حين سجل هدف الفوز لفريقه في اللقاء ،الذي أهله لمرافقة باريس سان جيرمان لدور الـ16 بعد 4 جولات في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 حين ارتقى المدافع الإسباني لاستقبال كرة في مربع العمليات ،ووضعها في المرمى في الدقيقة 77 ؛رغم اصطدام وجهه مع مدافع سيلتيك، نير بيتون.

Love the way Javi Martínez thought the physio needed telling where he was injured pic.twitter.com/4ApI13qd3E

— James (@arghappy) October 31, 2017