روسيا تعترف بوجود تأخير في بعض استعدادات كأس العالم

اعترف منظمو بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، اليوم الثلاثاء، بوجود بعض التأخير في استعدادات الاستضافة.

وأوضح فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، قائلًا: “هناك تأخير في أمور بسيطة.. لكن الأمور تحت السيطرة بشكل عام وما من داعٍ للقلق”.

كما طالب “موتكو” السلطات المحلية بإنهاء العمل في منشآت التدريب لمختلف المنتخبات المشاركة في المونديال بأسرع وقت، قبل وصول مسؤولي ومندوبي هذه المنتخبات إلى روسيا للبحث عن أماكن لمعسكرات منتخباتها خلال البطولة.

كما طالب “موتكو” بضرورة استكمال كافة الاستعدادات قبل أول نيسان/أبريل المقبل.

وأكد “موتكو” أن استاد مدينة سامارا هو الوحيد الذي لم يتم وضع أرضيته العشبية حتى الآن، من بين جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة.

وتستضيف روسيا فعاليات البطولة في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو العام المقبل، في 12 استادًا موزعة على 11 مدينة، حيث تضم العاصمة موسكو اثنين من استادات هذه البطولة.