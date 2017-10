تقارير.. البرتغالي جونكالو جويديس يشعل الصراع بين قطبي مدريد

قالت صحيفة “آ س” الإسبانية إن اللاعب البرتغالي جونكالو جويديس، نجم فالنسيا الإسباني المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح أحد أبرز اللاعبين في الآونة الأخيرة بفضل أدائه الرائع وقدرته الكبيرة على تسجيل الأهداف، مما أثار الكثير من الشائعات والتكهنات حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب بدأ أولى خطوات المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل الانتقال في العام المقبل لصفوف أتلتيكو مدريد.

PSG's so stacked rn they let Valencia borrow this kid for a whole year. ???? #gonçaloguedes pic.twitter.com/zhzzwU1UYY

— Graham Cumberbatch (@ashtongraham) October 21, 2017