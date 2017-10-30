تقارير.. البرتغالي جونكالو جويديس يشعل الصراع بين قطبي مدريد

قالت صحيفة “آ س” الإسبانية إن اللاعب البرتغالي جونكالو جويديس، نجم فالنسيا الإسباني المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح أحد أبرز اللاعبين في الآونة الأخيرة بفضل أدائه الرائع وقدرته الكبيرة على تسجيل الأهداف، مما أثار الكثير من الشائعات والتكهنات حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب بدأ أولى خطوات المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل الانتقال في العام المقبل لصفوف أتلتيكو مدريد.

PSG's so stacked rn they let Valencia borrow this kid for a whole year. ???? #gonçaloguedes pic.twitter.com/zhzzwU1UYY — Graham Cumberbatch (@ashtongraham) October 21, 2017

وأوضحت الصحيفة أيضا، نقلا عن مصادر إعلامية أخرى، أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث يحتاج النادي المدريدي للاعب له نفس القدرات الفنية لشغل الجانب الأيمن، ولذلك فإنه على استعداد للدخول في الصراع على ضمه مقابل أي مبلغ من المال.

وأكدت “آ س” أن علاقة ريال مدريد بخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، جيدة للغاية، وهو ما يعد نقطة قوة يستند إليها ريال مدريد في هذا الشأن.

وأصبح النجم البرتغالي في بؤرة اهتمام العديد من الأندية، في الوقت الذي يبدي فيه باريس سان جيرمان مرونة لسماع جميع العروض المقدمة له للاستغناء عن اللاعب.