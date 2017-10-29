هل يتولّى ساركوزي رئاسة باريس سان جيرمان؟.. الرئيس الفرنسي السابق يجيب

نفى الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” الأنباء التي رجحت توليه رئاسة نادي باريس سان حيرمان الفرنسي.

وقال “ساركوزي” خلال حوار مع مجلة (سو فوت) الفرنسية: “ما تردد بشأن تخطيطي لرئاسة “باريس سان جيرمان” شائعة سخيفة وغير منطقية، ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف ساركوزي:”لا أهتم، ولا أسعى إلى شغل هذا المنصب، ولا أتطلع للقيام بأي دور داخل إدارة النادي، ولم أتلق أي عرض بخصوص هذا الشأن”.

ويُعرف عن “ساركوزي” تشجيعه لباريس سان جيرمان، وكثيرًا ما يحضر مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، إلى جانب رئيس النادي ناصر الخليفي.

وأشاد ساركوزي بالخليفي مؤكدًا أنه شخصية بارزة وحقق نجاحات عديدة.

ومثُل ناصر الخليفي (43 عامًا) أمام الادعاء السويسري، الأربعاء الماضي، ضمن تحقيقات جنائية تتعلق ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “بي إن ميديا”، حيث كشف القضاء السويسري في 12 أكتوبر، عن فتح تحقيق لـ “فساد خاص” مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي، المتهم بشبهة “الراشي” وفالك المشتبه بـ”المرتشي”.

وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017، وأشرف على عملية “منسقة” أُجريت في آن واحد في فرنسا، واليونان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وفي 12 أكتوبر الحالي، داهم مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية المكاتب الباريسية لقناة “بي إن سبورتس” من قبل .