ليفاندوفسكي خارج صفوف بايرن ميونخ في مواجهة سلتيك بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، غياب نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق في المباراة المقررة، غدًا الثلاثاء، أمام مضيفه سلتيك الاسكتلندي ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي أن ليفاندوفسكي لم يسافر برفقة الفريق، اليوم الاثنين، إلى غلاسجو ، بينما ضمت القائمة اللاعب كينغسلي كومان.

وأوضح بايرن أن غياب ليفاندوفسكي يأتي كإجراء وقائي ،بعد أن تعرض لإصابة طفيفة في الفخذ ،خلال مشاركته في المباراة ،التي فاز فيها الفريق على لايبزغ 2 / صفر ،مطلع هذا الأسبوع ،ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويتوقع أن يتخذ القرار بشأن مشاركة كومان، العائد من إصابة في الركبة، في وقت متأخر قبل المباراة أمام سلتيك ،الذي عادل ،أمس الأول السبت ،رقمًا قياسيًا اسكتلنديًا عمره قرن، عندما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 62 مباراة محلية متتالية.

وسافر بايرن إلى اسكتلندا بقائمة تضم 19 لاعبًا غاب عنها أيضًا خوان بيرنات ومانويل نوير وتوماس مولر وفرانك ريبيري.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ،التي يتصدرها باريس سان جيرمان الفرنسي ،برصيد تسع نقاط ،ويليه بايرن برصيد ست نقاط ،وسلتيك بثلاث نقاط، بينما يتذيلها أندرلخت البلجيكي دون رصيد من النقاط.