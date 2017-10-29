رضا عبد العال: بايرن ميونخ يطلب عقد توأمة مع فريق درجة ثانية في مصر

زعم رضا عبدالعال المدير الفني لنادي نبروه، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية المصري، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني طلب عمل توأمه مع فريقه.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه تلقى خطابًا رسميًا من بايرن ميونخ لعقد هذه التوأمة.

وأوضح: “فريقي اضطر لارتداء قمصان بايرن ميونيخ خلال إحدى مبارياته بسبب تأخر الراعي في إحضار قمصان اللاعبين قبل انطلاق المباراة، والنادي الألماني لم يبد أي غضب بسبب ارتداء لاعبينا قمصانهم”.

وأضاف: “إدارة بايرن ميونخ أرسلوا لنا خطابا أكدوا خلاله أنه سعداء بذلك وأنه شرف لناديهم وطلبوا عمل توأمة مع نادي نبروه ومتابعة لاعبينا”.