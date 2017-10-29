داعش يهدد باغتيال نيمار بعد ميسي ومدرب فرنسا (صورة)

واصل تنظيم داعش الإرهابي تهديداته باستهداف نجوم كرة القدم ومنتخبات كأس العالم في روسيا 2018، بعدما نشر صورة للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يستعد لأن يتم إعدامه.

وتواجد في الصورة أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن تم إعدامه، وهو ملقى على الأرض، بعد أن كانوا قد نشروا صورة من قبل له داخل سجن وتنزف الدماء من عينه اليسرى.

وسبق أيضا لتنظيم داعش تهديد ديديية ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بنشر صورة له والمسدس يصوب نحوه كأنه يستعد للموت.

ونشر موقع متخصص في الجماعات الجهادية صورة جديدة لتهديدات “داعش” الإرهابية، وتضم النجم البرازيلي نيمار بلباس الإعدام ينتظر تصفيته وتحت قدميه يوجد الأرجنتيني ليونيل ميسي وقد تمت تصفيته.

وكتب على الصورة: “لن تجدوا السلام والأمن طالما لا نجده نحن في بلداننا الإسلامية”.

وتستضيف روسيا كأس العالم في الفترة من 14 يونيو المقبل إلى 15 يوليو.