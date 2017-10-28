أحد وكلاء نيمار يستفز جماهير برشلونة

استفز أحد وكلاء النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، جماهير وإدارة برشلونة، بتغريدة على صفحته على “تويتر”، بعدما أكد أن الفريق الشهير سينتهي بعد استقلال إقليم كتالونيا.

وكتب وارنير ريبيرو، أحد أبرز الوكلاء المقربين من النجم البرازيلي وعائلته: “كتالونيا ستصبح مثل لوكسمبورغ وبرشلونة سيموت كفريق”.

ويعتبر وارنير ريبيرو من الأصدقاء المقربين أيضًا لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وكان وراء جلب نيمار لأول مرة لمدريد، لإجراء اختبارات، وكان يرغب في رحيله نحو النادي الملكي.

ورافق ريبيرو، نيمار في طائرته الخاصة بعد رحيله عن برشلونة وانتقاله لباريس سان جيرمان.