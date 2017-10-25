مدرب باريس سان جيرمان: نيمار لم يلتزم بنصائحي

طالب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المهاجم البرازيلي نيمار بـ”التعلم” من البطاقة الحمراء التي نالها في المباراة ضد مرسيليا، ضمن البطولة المحلية الأحد الماضي.

وقال إيمري: إن نيمار “هو في مسار تأقلم مع البطولة، مع الفريق، مع الحكام، لكنه ذكي أيضًا، يدرك أن عليه التعلم مما حدث الأحد”.

واعتبر أن نيمار يلاقي شراسة أكبر في التعامل معه من قبل لاعبي الخصم: “ومن المهم أن يدرك الحكام إدارة المباريات مع حالات مماثلة على أرض الملعب”، مضيفًا أنه تحدث إلى المهاجم الدولي “قبل المباراة، ونصحه بألا يخضع للاستفزاز”.

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: “على أرض الملعب، مع الحدة والتنافسية، اللاعبون هم بشر، ونحن في حاجة إلى الجميع للحفاظ على التوازن والقيام بعملنا بشكل جيد”.

وتلقى نيمار البطاقة الصفراء الثانية قبل 3 دقائق من نهاية المباراة أمام المضيف مرسيليا في الجولة 10 من الدوري الفرنسي، الأحد، ورغم طرد نيمار، تمكن سان جيرمان عبر الأوروغوياني إدينسون كافاني، من معادلة النتيجة في الوقت القاتل (2-2).

وسيغيب نيمار عن المباراة ضد نيس على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، والمقررة الجمعة ضمن الجولة 11.

وردًا على سؤال عن الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى أندرلخت البلجيكي (4-0) الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، على خلفية عدم مشاركته بشكل دائم، قال إيمري: إن دي ماريا “ليس سعيدًا عندما لا يلعب”.

وأضاف: “يريد أن يخوض كل المباريات، أن يكون أساسيًا، إلا أنه عندما لا يبدأ فذلك بسبب المنافسة وأداء الآخرين”.

وتابع: “أنا سعيد بالطريقة التي يعمل فيها كل يوم، وربما ستكون مباراة الجمعة فرصة جيدة بالنسبة إليه، أكيد أنه سيكون جاهزًا إذا لعب، وإذا لعب آخرون فأنا واثق أيضًا أنهم سيكونون جاهزين”.