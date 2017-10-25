فالدانو: نيمار هرب من نجومية ميسي ليصطدم بتألق مبابي

يرى الأرجنتيني خورخي فالدانو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق أن نيمار رحل عن برشلونة هربًا من نجومية ليونيل ميسي، ولكنه الآن يواجه عقبة كيليان مبابي.

وأشاد فالدانو بمبابي الذي فاز بجائزة “الفتى الذهبي” (غولدن بوي) التي تمنحها صحيفة “توتو سبورت” الرياضية الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا بالعالم.

ويلعب مبابي مع نيمار حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار فالدانو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن مبابي سيمثل مشكلة لنيمار، رحل عن برشلونة هربًا من ميسي، والآن يواجه عقبة مبابي.