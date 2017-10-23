بايرن ميونخ يصطدم بلايبزغ في كأس ألمانيا

بعد البداية القوية التي حققها تحت قيادة المدير الفني يوب هاينكس، يتأهب بايرن ميونخ لمرحلة شائكة من الموسم يخوضها في غياب لاعب خط وسطه المصاب توماس مولر، انطلاقًا من الاختبار الصعب أمام مضيفه لايبزغ بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وبعد عودته من الاعتزال لتولي تدريب بايرن ميونخ للمرة الرابعة، يواجه المدرب المخضرم يوب هاينكس مهمة صعبة لمواصلة انطلاقته مع الفريق على حساب لايبزغ المتألق، في بطولة الكأس قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين على ملعب “أليانز أرينا” بميونخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

واستعاد بايرن ميونخ بريقه بعد عودة هاينكس، حيث تغلب على فرايبورغ 5/0 وعلى سلتيك الإسكتلندي 3/0 في دوري أبطال أوروبا قبل أن يهزم هامبورغ 1/0 ليتساوى مع بروسيا دورتموند في النقاط بصدارة البوندسليغا، متفوقًا على لايبزغ بفارق نقطة واحدة.

وتأتي مواجهة لايبزغ مساء الأربعاء في بطولة الكأس، في بداية مرحلة صعبة لبايرن ميونخ الذي يستضيف لايبزغ في البوندسليغا يوم السبت ثم يحل ضيفًا على سلتيك بدوري الأبطال قبل أن يصطدم بغريمه بروسيا دورتموند في البوندسليغا.

وقال حسن صالحميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا: “لقد اكتسبنا الثقة والآن نتطلع إلى أسبوعين يحملان الكثير من الصعوبة، لكنهما مثيران للغاية”.

وسيفتقد هاينكس جهود توماس مولر خلال هذه المرحلة الصعبة، بعد أن أُصيب لاعب خط الوسط الألماني الدولي بتمزق عضلي في الفخذ عقب مشاركته من مقعد البدلاء في الشوط الثاني من مباراة هامبورغ.

وذكر بايرن، اليوم الإثنين، أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عامًا سيغيب على الأرجح لمدة 3 أسابيع إثر الإصابة التي تلقاها لدى تمرير الكرة التي أحرز منها كورينتين توليسو هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 52.

كذلك يتمتع لايبزغ بثقة عالية بعد تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بالتغلب على شتوتغارت 1/0، وذلك في سلسلة انتصارات تضمنت فوزه خارج أرضه على بروسيا دورتموند وكذلك فوزه على بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال رالف هازنهاتل المدير الفني للايبزغ عقب المباراة أمام شتوتغارت أمس الأول السبت: “لم نكن بحاجة إلى التألق، كنا فقط بحاجة لحسم النقاط الثلاث، وهو ما حققه اللاعبون بشكل جيد”.

وقال مدافع الفريق ويلي أوربان: “مباراة صعبة للغاية بانتظارنا يوم الأربعاء في كأس ألمانيا، مواجهة مثيرة يمكن للجماهير الاستمتاع بها حقًا”.

وأضاف عقب مباراة السبت “سنلتقط أنفاسنا ثم نستعد لمواجهة بايرن ميونخ كي نقدم أفضل مستوياتنا في كرة القدم. لقد استعرضنا قدراتنا العالية في المباريات الأخيرة”.

أما بروسيا دورتموند فيتطلع إلى تصحيح المسار بعد 3 مباريات لم يتذوق خلالها الانتصار، وذلك عندما يحل غدًا الثلاثاء على ماجديبورغ صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الثالثة.

ويلتقي هوفنهايم، صاحب المركز الرابع في البوندسليغا، فريق فيردر بريمن الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن هذا الموسم في البوندسليغا وتعادل سلبيًا أمس الأحد مع كولون.

ويحل كولون، الذي لم يحقق أيضًا أي انتصار في البوندسليغا هذا الموسم، ضيفًا على هرتا برلين في بطولة الكأس مساء الأربعاء بينما يستضيف فولفسبورغ فريق هانوفر، ويتطلع إلى الفوز بعد 5 تعادلات متتالية للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد مارتين شميت.

وفي مباريات أخرى بالدور الثاني غدًا الثلاثاء، يلتقي باير ليفركوزن مع يونيون برلين وفورتونا دوسلدورف مع بروسيا مونشنغلادباخ وبادربورن مع بوخوم وفيهن فيسبادن مع شالكة وماينز مع هوليستن كيل وفيورث مع إنغولشتاد وشفاينفورت مع آينتراخت فرانكفورت.

بينما تشهد مباريات الأربعاء لقاء كايزر سلاوترن مع شتوتغارت وأوزنابروك مع نورنبرغ وفرايبورغ مع دينامو دريسدن ويان ريجنسبورغ مع هايدنهايم.