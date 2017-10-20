هاينكس يرفض حسم مسأله استمراره مع بايرن ميونخ

رفض المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الجمعة استدراجه في الحديث بشأن مستقبله بعد الموسم الجاري مع الفريق البافاري.

وحقق هاينكس عودة ناجحة لتدريب بايرن ميونخ، الذي دربه 3 فترات سابقة انتهت آخرها في 2013 بقيادة الفريق لإحراز ثلاثية الدوري والكاس ودوري أبطل أوروبا، حيث حل مكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المنصب مؤخرًا.

وقال هاينكس خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن مباراة بايرن ميونخ المقررة غدًا السبت أمام هامبورغ ضمن منافسات البوندسليغا، لدى سؤاله عن مستقبله مع الفريق البافاري بعد نهاية الموسم الجاري “الوقت لا يزال مبكرًا للغاية على أسئلة كهذه”.

وكان أنشيلوتي قد أُقيل عقب هزيمة بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 3/0 بدوري الأبطال، لكن هاينكس حقق انطلاقة ناجحة مع الفريق وقاده للفوز على فرايبورغ 5/0 في البوندسليغا والفوز على سلتيك الإسكتلندي 3/0 بدوري الأبطال.

وقال هاينكس، الذي كان قد اعتزل التدريب برحيله عن بايرن ميونخ في 2013، لكنه عاد للفريق البافاري في قرار وصفه بالاستثنائي “نحن بحاجة لمواصلة تقديم هذه المستويات في مواجهة هامبورغ. وربما يكون لردود فعل الفريق دور في تحفيزي على التدريب من جديد”.

وبات بايرن ميونخ يتأخر فقط بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند متصدر البوندسليغا، وتصب الترشيحات لصالحه بشكل كبير في مواجهة هامبورغ الذي لم يحقق أي انتصار على الفريق البافاري منذ العام 2009.

ويحتل هامبورغ المركز الخامس عشر بجدول المسابقة، لكن هاينكس حذر لاعبيه من الاستهانة بالمنافس.

وقال هاينكس: “يجب أن تدركوا قوة هامبورغ. إنه أقوى بكثير مما تشير إليه نتائجه الأخيرة”.