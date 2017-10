رشق نيمار بزجاجات فارغة خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرشق بوابل من الزجاجات الفارغة والمقذوفات من جماهير مارسيليا، خلال مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان تجاه اللاعب طوال أحداث المباراة.

Fans were throwing things at Neymar while he tried to take a corner #OMPSG

pic.twitter.com/ysijyh91g6

— go90 Zone (@go90Zone) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧