رشق نيمار بزجاجات فارغة خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرشق بوابل من الزجاجات الفارغة والمقذوفات من جماهير مارسيليا، خلال مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان تجاه اللاعب طوال أحداث المباراة.

Fans were throwing things at Neymar while he tried to take a corner #OMPSG pic.twitter.com/ysijyh91g6 — go90 Zone (@go90Zone) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر أن نيمار تعرض للطرد في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني، خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا في قمة مباريات المرحلة العاشرة للدوري الفرنسي.

وحصل نيمار على إنذار في الدقيقة 48، أعقبه إنذار آخر بعد دخوله ي مشادة مع لاعب مارسيليا.

وأنقذ المهاجم الأوروغواياني، إديسون كافاني، فريقه باريس سان جيرمان من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، قاد بها فريق العاصمة لتعادل بطعم الفوز 2 / 2 أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه موناكو (حامل اللقب)، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس.