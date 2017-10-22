شاهد لقطة طرد نيمار.. هل يستحق البطاقة الحمراء؟ (فيديو)

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان، للطرد في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني، خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا في قمة مباريات المرحلة العاشرة للدوري الفرنسي.

وحصل نيمار على إنذار في الدقيقة 48، أعقبه إنذار آخر بعد دخوله ي مشادة مع لاعب مارسيليا.

Neymar has just been sent off for this ????????‍♂????????‍♂????????‍♂????????‍♂ French officials KMT pic.twitter.com/3EM7BFHNvL — Chabzy B (@OneGFB) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وأنقذ المهاجم الأوروغواياني، إديسون كافاني، فريقه باريس سان جيرمان من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، قاد بها فريق العاصمة لتعادل بطعم الفوز 2 / 2 أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه موناكو (حامل اللقب)، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس.