شاهد لقطة طرد نيمار.. هل يستحق البطاقة الحمراء؟ (فيديو)

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان، للطرد في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني، خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا في قمة مباريات المرحلة العاشرة للدوري الفرنسي.

وحصل نيمار على إنذار في الدقيقة 48، أعقبه إنذار آخر بعد دخوله ي مشادة مع لاعب مارسيليا.

Neymar has just been sent off for this ????????‍♂????????‍♂????????‍♂????????‍♂ French officials KMT pic.twitter.com/3EM7BFHNvL

— Chabzy B (@OneGFB) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧