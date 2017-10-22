انفعل على مدربه.. هل يتحول نيمار إلى نقمة في باريس سان جيرمان؟

عادت مشاكل النجم البرازيلي نيمار داسيلفا في باريس سان جيرمان للظهور مجددًا بعد خلافه وغضبه من قرار مدربه الإسباني ،أوناي إيمري، خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة أولمبيك مارسيليا في لقاء القمة ضمن إطار الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويبدو أن النجم البرازيلي ،وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية رد بشكل قوي على تصريحات مدربه الإسباني، والتي اعتبرته ما زال لم يتأقلم مع الفريق وزملائه.

واختلف نيمار مع مدربه خلال الحصة التدريبية، حيث كان يرغب في الاستمرار في التدريبات لكن إيمري كان يرغب في وقت أقل للاعبين الذين شاركوا أمام أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وخرج نيمار غاضبًا وضرب الكرة بقوة في الجدار وخرج من الملعب تاركًا خلفه عدة علامات استفهام.

ونشرت الصحيفة الفرنسية نص الكلمات التي أغضبت النجم البرازيلي من مدربه الإسباني، والذي أجاب الصحافيين حول مدى تأقلم نجم سانتوس وبرشلونة السابق، والذي أجاب: “يحتاج وقتًا للتأقلم لا يأتي في أسبوع أو اثنين أو 3 وحتى 6 أشهر، ربما يحتاج لمزيد من الوقت، نريد أن يمر هذا الوقت بسرعة، لكن على نيمار أن يتأقلم في باريس مع زملائه ومع أفكارنا في العمل، كما أن زملاءه محتاجون أن يفهموه بشكل أكبر”.

ويأتي الخلاف مع المدرب إيمري بعد الخلاف مع زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني حول تنفيذ ضربات الأخطاء وضربات الجزاء، والتي كان الهداف الأوروغوياني مكلفًا بتنفيذهما قبل مجيء البرازيلي.

ويحتاج الفريق لتدخل جديد من إدارة الفريق الفرنسي التي يعيش رئيسها ناصر الخليفي مشاكل متعددة على خلفية التحقيق في قضايا فساد تهم حقوق النقل التلفزيوني لـ4 نسخ من كأس العالم، ولا يحتاج لمشاكل في فريقه حاليًا.

ويرغب النجم البرازيلي في فرض سلطته داخل الفريق كنجم أول ،وهو ما يصطدم بلاعبين أقدم في الفريق، وخصوصًا الهداف الأول الأوروغوياني إدينسون كافاني.