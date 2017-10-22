باريس سان جيرمان يعادل مارسيليا ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

أنقذ المهاجم الأوروغواياني، إديسون كافاني، فريقه باريس سان جيرمان من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، قاد بها فريق العاصمة لتعادل بطعم الفوز 2 / 2 أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا في قمة مباريات المرحلة العاشرة للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليون على مضيفه تروا 5 / صفر، وستراسبورغ على ضيفه نيس بهدفين لهدف.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه موناكو (حامل اللقب)، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس.

وفي ظل أجواء عصبية اتسمت بها المباراة التي جرت على ملعب (فيلودروم) معقل مارسيليا، بادر لويس جوستافو بالتسجيل لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل البرازيلي نيمار دا سيلفا لسان جيرمان في الدقيقة 33.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف فلوران توفين الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 78، قبل أن تزداد الأمور سوءا على سان جيرمان، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نيمار في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتحدى سان جيرمان النقص العددي الذي عانى منه، بعدما أحرز كافاني هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة، ليحرز هدفه التاسع مع الفريق في المسابقة هذا الموسم.

كانت المباراة قد توقفت بعض الوقت بسبب إلقاء جماهير مارسيليا مواد صلبة، وزجاجات بلاستيكية على نيمار قبل تلقيه البطاقة الحمراء.

ووضع ستراسبورغ حدا لنتائجه المهتزة بالمسابقة، التي استمرت فترة ليست بالقصيرة، وذلك عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه نيس في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد ستراسبورغ، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل السبع الماضية، إلى تسع نقاط، ولكنه ظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

في المقابل، تجمد رصيد نيس، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقمص نونو دا كوستا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي ستراسبورج في الدقيقتين 23 و49، قبل أن يقلص نيس الفارق بتسجيله هدفا عن طريق بيير لي ميلو في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وعجز نيس عن استغلال النقص العددي الذي عانى منه ستراسبورج، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إرنيست سيكا، الذي تسبب في ركلة الجزاء، ليتلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة.

من جانبه، حقق ليون فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على مضيفه تروا.

وافتتح بيرنارد تراوري التسجيل لليون في الدقيقة 21، فيما أضاف ممفيس ديباي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و66.

وتضاعفت معاناة تروا في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كريستوف هيريل في الدقيقة 69، ليستغل ليون النقص العددي في صفوف منافسه، ويسجل ديباي الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثالث، ليصبح (هاتريك) اللقاء في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، فيما تكفل ماريانو دياز بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

وارتفع رصيد ليون بتلك النتيجة إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تروا عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.