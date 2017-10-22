حادثة نيمار وكافاني تتكرر.. تعرّف على التفاصيل (صورة)

تكررت حادثة البرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جيرمان، الأوروغواياني إدينسون كافاني اليوم مجددًا في الدوري الفرنسي، وهذه المرة في مباراة ليون وتروا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وكان ماريانو دياز، وزميله ممفيس ديباي لاعب ليون بطلا الحادثة هذه المرة، رغم فوز فريقهما 5/0 خارج ملعبه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن دياز وديباي اختلفا على من سيقوم بتسديد ركلة جزاء حصل عليها ليون في الدقيقة 70 من المباراة.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ليون 3/0، سجل منها ديباي هدفين، وطالب دياز بالحصول على ركلة الجزاء، لكن في الأخير سدد ديباي، ليسجل الهدف الثالث له، والرابع لفريقه.

لكن دياز القادم من ريال مدريد نجح في تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة 90، ليرفع ليون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان الخلاف الذي حدث بين نيمار وكافاني في مباراة ليون الشهر الماضي حول أحقية أي منهما في تنفيذ ركلة جزاء، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى مشاجرة داخل غرفة خلع الملابس، وفقًا لما ذكرته الصحف الفرنسية.