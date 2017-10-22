توماس مولر يخضع للكشف الطبي لتحديد حجم إصابته

يخضع توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، للكشف الطبي، اليوم الأحد، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

وتعرض مولر، البالغ 28 عامًا، للإصابة خلال الفوز على ملعب هامبورغ 1/صفر، أمس السبت، في البوندسليغا.

وشارك مولر في بداية الشوط الثاني بدلًا من الكولومبي خاميس رودريغيز ،لكنه غادر الملعب مصابًا بعد ثلاث دقائق فقط من صناعة هدف الفوز لزميله كورينتين توليسو في الدقيقة الـ52.

ولم يتحدد بعد حجم الإصابة، ولكن المدرب يوب هاينكس متفائل بأنها لن تبعد مهاجمه الدولي عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال: “كل شيء سيتضح بعد خضوع اللاعب لأشعة، توماس قال لي إنه يعاني من شد عضلي، وربما هي تصلب عضلي، أتمنى ألا يتفاقم الأمر عن ذلك”.